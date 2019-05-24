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Представители Минпромторга и Минэнерго высоко оценили итоги строительства «ЗапСибНефтехима» и его вклад в экономику страны

Потенциальный вклад в будущее химической промышленности и экономику России, равно как и итоги строительства в целом, были высоко оценены представителями Минпромторга, сообщает ИА «Тюменская линия».
Представители Минпромторга и Минэнерго высоко оценили итоги строительства «ЗапСибНефтехима» и его вклад в экономику страны

Посетив «ЗапСибНефтехим» вновь построенный крупнейший нефтехимический комплекс страны, зам министра энергетики Павел Сорокин и зам министра промышленности и торговли Виктор Евтухов, во время своего рабочего визита в Тюменскую область. Гостей ознакомили с ходом строительства завода, точнее с его итогами, и с завершенными и предстоящими этапами пуско-наладочных работ, и перспективами работы завода в разрезе реализации его продукции.

По словам Виктора Евиухова, «ЗапСибНефтехим» является успешным примером реализации программы импортозамещения. Запуск предприятия увеличит экспортный потенциал в крупнотоннажной химии. Синергитический эффект для целого ряда отраслей промышленности России так же неизбежен после запуска такого масштабного предприятия, за счёт расширения их ассортиментной матрицы, появления новых высокотехнологичных рабочих мест и новых потребителей продукции завода. И здесь имеются ввиду не только переработчики сырья, но и индустриях конечного потребления синтетических материалов. В продукции нового предприятия нуждаются такие отрасли как легкая промышленность, медицина, строительство, ЖКХ, производство электротехнического оборудования и предметов бытовой химии.

Как отметил Павел Сорокин, заместитель министра энергетики России, «ЗапСибНефтехим» это отличный комплекс глобального масштаба, продукция которого будет востребована во всём мире. Строительство этого предприятия является прекрасным примером того что Россия может строить подобные объекты качественно и в заданные сроки. Вывод предприятия на полную мощность позволит внести весомый вклад в промышленный экспорт страны. Ведь выпускать он будет продукт с высокой добавленной стоимостью. А ведь именно увеличение доли продукции с высокой добавленной стоимостью в структуре экспорта страны является стратегической задачей России. Один только «ЗапСибНефтехим» позволит увеличить несырьевой экспорт страны на величину порядка 20% к 2020 году, он существенно увеличит долю экспорта химической продукции в рамках проекта «Международная кооперация и экспорт». Объёмы годового экспорта продукции комплекса будут достигать 140 миллиардов рублей, что приблизительно равно двум миллиардам долларов США.



 
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Экономика
Добавил: Роман Сегодня, 15:40

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