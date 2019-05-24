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Медики назвали малоизвестные факты о сезонной аллергии

Медики поделились фактами о межсезонной аллергии, которые мало кому известны. Выяснилось, что во многом влияет наследственность, а бороться с недугом помогают специальные препараты и вакцинация.
Медики назвали малоизвестные факты о сезонной аллергии

Аллергия может проявляться не только в детском возрасте, но и во взрослом, риск её возникновения зависит от наследственности. Также она может исчезнуть с годами, может поменяться аллергический фактор, когда вначале симптомы вызывало одно растение, а затем другое. Аллергия и астма тесно связаны, одна болезнь может повлечь за собой другую.

Ученые считают, что переезд в другое место жительства, исключающее наличие провоцирующего фактора, не избавит от самого недуга, организм найдет новый аллерген. Специальные препараты лучше начать принимать до возникновения симптомов, в таком случае болезнь будет протекать менее агрессивно. Вакцинация также может помочь при данной болезни, существенно снизив чувствительность организма.



 
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Наука
Добавил: Котова Алена Сегодня, 15:37

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