Медики назвали малоизвестные факты о сезонной аллергии





Аллергия может проявляться не только в детском возрасте, но и во взрослом, риск её возникновения зависит от наследственности. Также она может исчезнуть с годами, может поменяться аллергический фактор, когда вначале симптомы вызывало одно растение, а затем другое. Аллергия и астма тесно связаны, одна болезнь может повлечь за собой другую.Ученые считают, что переезд в другое место жительства, исключающее наличие провоцирующего фактора, не избавит от самого недуга, организм найдет новый аллерген. Специальные препараты лучше начать принимать до возникновения симптомов, в таком случае болезнь будет протекать менее агрессивно. Вакцинация также может помочь при данной болезни, существенно снизив чувствительность организма.