Максим Матвеев разозлился на не отключающих телефоны во время спектакля зрителей
Максим Матвеев в Instagram-микроблоге раскритиковал зрителей, не отключающих мобильные телефоны во время спектакля. Знаменитость призвал с пониманием относиться к постановке и актерам, в ней задействованным, так как очень сложно выступать, «когда тебя снимают на камеру».
Подобный случай произошел на спектакле «Дьявол», представленном на сцене Театра Олега Табакова. Матвеев признался, он давно научился абстрагироваться от телефонных трелей и уже не обращает на них внимания. Актеру очень сложно привыкнуть к съемке, особенно, когда он напрямую общается со зрителями, старается донести особо интимные моменты. Видя перед собой вместо глаз камеры телефонов, знаменитости хочется прервать монолог и публично пристыдить человека.
Матвеев отметил, что не знает, как правильно вести себя в подобной ситуации. С одной стороны его раздирает желание остановиться и сделать замечание за съемку, а с другой – очень жалко разочаровывать остальных зрителей. Звезда вспомнил, как Бенедикт Камбербэтч выходил к публике в антракте «Гамлета» и просил убрать камеры, так как очень сложно перед объективами задавать вопрос «Быть или не быть?»
Подобный случай произошел на спектакле «Дьявол», представленном на сцене Театра Олега Табакова. Матвеев признался, он давно научился абстрагироваться от телефонных трелей и уже не обращает на них внимания. Актеру очень сложно привыкнуть к съемке, особенно, когда он напрямую общается со зрителями, старается донести особо интимные моменты. Видя перед собой вместо глаз камеры телефонов, знаменитости хочется прервать монолог и публично пристыдить человека.
Матвеев отметил, что не знает, как правильно вести себя в подобной ситуации. С одной стороны его раздирает желание остановиться и сделать замечание за съемку, а с другой – очень жалко разочаровывать остальных зрителей. Звезда вспомнил, как Бенедикт Камбербэтч выходил к публике в антракте «Гамлета» и просил убрать камеры, так как очень сложно перед объективами задавать вопрос «Быть или не быть?»
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 02:07