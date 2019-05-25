АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Маркер рака предстательной железы PSA активирует процесс образования метастазов
EUR 72.32 USD 64.61
Курс валют на 25.05.2019

Максим Матвеев разозлился на не отключающих телефоны во время спектакля зрителей

Максим Матвеев в Instagram-микроблоге раскритиковал зрителей, не отключающих мобильные телефоны во время спектакля. Знаменитость призвал с пониманием относиться к постановке и актерам, в ней задействованным, так как очень сложно выступать, «когда тебя снимают на камеру».
Максим Матвеев разозлился на не отключающих телефоны во время спектакля зрителей

Подобный случай произошел на спектакле «Дьявол», представленном на сцене Театра Олега Табакова. Матвеев признался, он давно научился абстрагироваться от телефонных трелей и уже не обращает на них внимания. Актеру очень сложно привыкнуть к съемке, особенно, когда он напрямую общается со зрителями, старается донести особо интимные моменты. Видя перед собой вместо глаз камеры телефонов, знаменитости хочется прервать монолог и публично пристыдить человека.

Матвеев отметил, что не знает, как правильно вести себя в подобной ситуации. С одной стороны его раздирает желание остановиться и сделать замечание за съемку, а с другой – очень жалко разочаровывать остальных зрителей. Звезда вспомнил, как Бенедикт Камбербэтч выходил к публике в антракте «Гамлета» и просил убрать камеры, так как очень сложно перед объективами задавать вопрос «Быть или не быть?»



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 02:07

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Максим Матвеев разозлился на не
Mercedes научит женщин любить свои авто
Юлия Пересильд разрешила 10-летней
OnePlus 7 Pro возвращают в Китай из-за
Потап и Настя Каменских к своей свадьбе
В чилийской пустыне Атакама обнаружены
Михаил Боярский не гордится ни одной
Samsung предлагает смартфон Galaxy M20
Сын Яны Рудковской Александр Плющенко
Высокий уровень сахара при беременности
Во время романа с иностранцем Анфисе
Тимати ради песни в честь Децла
«АвтоВАЗ» рассекретил цветовую гамму
Житель Уфы подозревается в убийстве
Ученые: Песчаные дюны на Марсе
Анестезиологи рассказали, какие смешные
Актер Филипп Васильев из-за диеты
В МГУ ученые создали
Светлана Лобода в честь первого дня
Россияне стали реже покупать
Маркер рака предстательной железы PSA
Haval готовится к старту продаж нового
Алексей Панин раскрыл подробности
В России KIA, Hyundai и Chery повысили
Британские ученые: В развитии личности
Марина Африкантова стала выглядеть
Названы самые чувствительные и
Милена Безбородова начала удалять
Xiaomi случайно раскрыла стоимость
На севере Москвы в квартире обнаружили
Просмотреть все новости