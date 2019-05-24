Изменившаяся Джулия Ванг рассказала о своих странностях и аномалиях

Ванг призналась, она родилась странным ребенком. С детства будущая ясновидящая подвергалась унижениям и насмешкам, поскольку была очень похожа на мальчика. Будущую знаменитость боялись и ненавидели, проявляя к ней немотивированную агрессию. Родители и учителя уговаривали ее одеваться в «девчачью» одежду, но она предпочитала оставаться собой.В «Битве экстрасенсов» Ванг покорила поклонников длинными белокурыми волосами и сексуальными нарядами, однако после участия в проекте вернулась к привычному для себя образу. Ясновидящая перестала пользоваться косметикой, сделала короткую стрижку, сменила платья на брючные костюмы и мужские рубашки.Как и в детстве, к Ванг окружающие ее люди относятся с неким опасением. Однако муж ведуньи понимает ее и принимает такой, какая она есть, видит в ней особую индивидуальность. Он смеется, когда к его супруге проявляют интерес девушки. По словам экстрасенса, ее врожденный уровень тестостерона превышает норму, что связано с аномалиями на генетическом уровне. Ванг не хочет изменять себе, хотя расстраивается, когда ее принимают за молодого человека.