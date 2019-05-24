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В Саратове из-за ДТП погиб пассажир Toyota Corolla

В Саратове 24 мая произошла авария с участием автомобилей Toyota Corolla и "ГАЗель". В результате ДТП погиб пассажир иномарки, водители авто были срочно госпитализированы.

В Саратове из-за ДТП погиб пассажир Toyota Corolla

Инцидент имел место на дороге, которая соединяет поселки Солнечный и Юбилейный. Автомобилист машины японского производства не смог справиться с управлением, что привело к столкновению с "ГАЗелью". Удар пришелся на переднюю часть иномарки, где находился пассажир. По словам начальника облспаса Юрия Юдина, водители были доставлены в медицинское учреждение, а пассажир скончался на месте от полученных травм.

В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов занимаются выяснением обстоятельств, которые могли стать причиной автомобильной аварии.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 15:06

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