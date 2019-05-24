В Саратове из-за ДТП погиб пассажир Toyota Corolla





Инцидент имел место на дороге, которая соединяет поселки Солнечный и Юбилейный. Автомобилист машины японского производства не смог справиться с управлением, что привело к столкновению с "ГАЗелью". Удар пришелся на переднюю часть иномарки, где находился пассажир. По словам начальника облспаса Юрия Юдина, водители были доставлены в медицинское учреждение, а пассажир скончался на месте от полученных травм.В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов занимаются выяснением обстоятельств, которые могли стать причиной автомобильной аварии.