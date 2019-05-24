Сергей Лазарев лично протестировал Range Rover нового поколения

По словам Лазарева, он уже несколько лет водит Range Rover, являясь владельцем авто. Во время прохождения планового техосмотра исполнителю представилась возможность протестировать обновленную версию бренда, от которой он остался в полном восторге. Машина получила улучшенные характеристики, отличные, как отметил Лазарев, изменения коснулись и дизайна, а от нуля до сотни транспортное средство может разогнаться за 5,4 секунды.Знаменитость назвал протестированную модель «красавицей», а также поблагодарил производителя за полученное удовольствие. Поклонники порадовались за своего кумира, а также поинтересовались возможностью подобного тест-драйва, но в компании самого певца за рулем.