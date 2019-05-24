Ольга Рапунцель: «Дима сам говорил мне, что Кохно похожа на трансвестита»
«Бренд» реалити-шоу «Дом-2» Ольга Рапунцель до последнего не верила, что ее любимый супруг Дмитрий Дмитренко мог изменить ей. По словам длинноволосой красавицы, избранник не единожды заявлял ей, что Мария Кохно похожа на «трансвестита» и не может никого возбудить.
Вчера, 23 мая, в эфир телеканала «ТНТ» вышел свежий выпуск телепроекта «Спаси свою любовь», который по-прежнему весьма активно продолжают обсуждать в социальных сетях. А все потому, что именно в этой серии Дмитренко наконец-таки сознался Рапунцель, что в свое время изменил ей с экс-приятельницей Марией Кохно.
Нужно сказать, что Дмитренко на самом деле сделал это признание под давлением, ведь полиграфологи, стоя на своем, заявляли, что участник реалити-шоу обманывает не только специалистов, но и свою женщину. Когда же Дмитрий сознался в связи с Марией, он поспешил оправдать себя, указав на то, что это было очень давно, в тот период, когда Ольга находилась в интересном положении. Впрочем, судя по всему, это ничуть не успокоило Рапунцель.
По словам молодой мамы, она не верила, что Дима может изменить ей и теперь не понимает, как начать доверять мужу.
Как утверждает Дмитрий, он не единожды проговаривал с женой ситуацию с Марией, поэтому, когда Ольга попросила его заблокировать блондинку во всей социальных сетях, он тут же пошел ей на встречу.
Вчера, 23 мая, в эфир телеканала «ТНТ» вышел свежий выпуск телепроекта «Спаси свою любовь», который по-прежнему весьма активно продолжают обсуждать в социальных сетях. А все потому, что именно в этой серии Дмитренко наконец-таки сознался Рапунцель, что в свое время изменил ей с экс-приятельницей Марией Кохно.
Нужно сказать, что Дмитренко на самом деле сделал это признание под давлением, ведь полиграфологи, стоя на своем, заявляли, что участник реалити-шоу обманывает не только специалистов, но и свою женщину. Когда же Дмитрий сознался в связи с Марией, он поспешил оправдать себя, указав на то, что это было очень давно, в тот период, когда Ольга находилась в интересном положении. Впрочем, судя по всему, это ничуть не успокоило Рапунцель.
По словам молодой мамы, она не верила, что Дима может изменить ей и теперь не понимает, как начать доверять мужу.
«Дима сам говорил мне, что Кохно похожа на трансвестита, что она не может возбуждать. А в итоге сам с ней переспал», - заявила на Семейном совете Рапунцель.
Как утверждает Дмитрий, он не единожды проговаривал с женой ситуацию с Марией, поэтому, когда Ольга попросила его заблокировать блондинку во всей социальных сетях, он тут же пошел ей на встречу.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:12