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Крейсер «Аврора» отмечает 119-летие первого спуска на воду

Легендарный крейсер «Аврора», привлекающий тысячи туристов и гостей Санкт-Петербурга, отмечает знаменательную дату. Ровно 119 лет назад корабль впервые спустили на воду.
Крейсер «Аврора» отмечает 119-летие первого спуска на воду

Это событие освещало издание «Санкт-Петербургские ведомости». В газете появилось сообщение, что в 11:15 Новое адмиралтейство спустило на воду «Аврору» в присутствии Государя Императора Николая Александровича и его супруги Александры Федоровны. Крейсер назвали в честь парусного фрегата, участвовавшего в Крымской войне. В 1905 году судно получило боевое крещение в Цусимской битве, потеряв несколько членов экипажа и получив 19 пробоин. Судно, несмотря на повреждения, сумело выйти из боя. «Аврору» после ремонта переправили в Кронштадт.

Во времена Первой мировой войны крейсер пребывал в Гельсинфоргсе, осуществлял выходы в Балтийское море для установки минных заграждений. В 2015 году судно участвовало в сражении в Рижском заливе, а летом отправилось в Кронштадт с целью ремонта. Экипаж «Авроры» на фоне событий начала 1917 года перешел на сторону революционеров, и выстрелом из носового орудия 25 октября ознаменовал старт штурма Зимнего дворца. Так корабль стал одним из символов революции и сохранился до нынешних времен.

В период ВОВ судно находилось в Ораниенбауме. Орудия с крейсера установили на береговые батареи для ведения огня по вражеским позициям. Немецкая авиация и артиллерия нанесла «Авроре» несколько повреждений. В 1944 году власти определили «Аврору» на Петроградской набережной на вечную стоянку. Корабль пережил ряд капитальных ремонтов, но все еще привлекает внимание туристов, ведь в мире сохранилось мало судов, построенных в начале XX века, пишет «Слово и Дело».



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 14:34

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