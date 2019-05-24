Открытие на Плутоне может доказать существование внеземной жизни





Специалисты напомнили, что в 2015 году зонд NASA сделал снимки на Плутоне. На данных изображениях исследователи обнаружили свидетельство существования на Планете океана, который находится под толстым льдом. Ученые пришли к выводу, что Плутон расположен слишком далеко от Солнечной системы, поэтому подобная находка является очень важной, поскольку на этой Планете даже азот может быть в твёрдом состоянии. Специалисты провели компьютерное моделирование, воссоздав примерно 4,5 миллиарда лет, которые прошли после рождения Солнца и различных планет, вращающихся вокруг него. Данная работа позволила узнать, за счёт чего вода смогла сохраниться в жидком состоянии на Плутоне. Ученые считают, что удерживать на карликовой планете воду в жидком состоянии помогают гидраты метана. Именно благодаря им жидкость приобретает особенную молекулярную структуру и может удержать тепло.Исследователи утверждают, что во Вселенной существует намного больше океанов, чем считалось ранее, что является важным фактором в доказательстве существования внеземной жизни.