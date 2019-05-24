Открытие на Плутоне может доказать существование внеземной жизни
Научные работники считают, что открытие на Плутоне может доказать существование внеземной жизни. Специалисты уверяют, что зонд NASA New Horizons нашёл океан там, где ранее его существование казалось невозможным.
Специалисты напомнили, что в 2015 году зонд NASA сделал снимки на Плутоне. На данных изображениях исследователи обнаружили свидетельство существования на Планете океана, который находится под толстым льдом. Ученые пришли к выводу, что Плутон расположен слишком далеко от Солнечной системы, поэтому подобная находка является очень важной, поскольку на этой Планете даже азот может быть в твёрдом состоянии. Специалисты провели компьютерное моделирование, воссоздав примерно 4,5 миллиарда лет, которые прошли после рождения Солнца и различных планет, вращающихся вокруг него. Данная работа позволила узнать, за счёт чего вода смогла сохраниться в жидком состоянии на Плутоне. Ученые считают, что удерживать на карликовой планете воду в жидком состоянии помогают гидраты метана. Именно благодаря им жидкость приобретает особенную молекулярную структуру и может удержать тепло.
Исследователи утверждают, что во Вселенной существует намного больше океанов, чем считалось ранее, что является важным фактором в доказательстве существования внеземной жизни.
Специалисты напомнили, что в 2015 году зонд NASA сделал снимки на Плутоне. На данных изображениях исследователи обнаружили свидетельство существования на Планете океана, который находится под толстым льдом. Ученые пришли к выводу, что Плутон расположен слишком далеко от Солнечной системы, поэтому подобная находка является очень важной, поскольку на этой Планете даже азот может быть в твёрдом состоянии. Специалисты провели компьютерное моделирование, воссоздав примерно 4,5 миллиарда лет, которые прошли после рождения Солнца и различных планет, вращающихся вокруг него. Данная работа позволила узнать, за счёт чего вода смогла сохраниться в жидком состоянии на Плутоне. Ученые считают, что удерживать на карликовой планете воду в жидком состоянии помогают гидраты метана. Именно благодаря им жидкость приобретает особенную молекулярную структуру и может удержать тепло.
Исследователи утверждают, что во Вселенной существует намного больше океанов, чем считалось ранее, что является важным фактором в доказательстве существования внеземной жизни.
Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:25