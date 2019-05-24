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Ученые: Высокотехнологичная древесина может сохранять температуру в доме

Научные работники из Университета Мэриленда смогли создать материал, позволяющий сделать древесину высокотехнологичной. Данные характеристики помогут сохранять температуру в доме.
Ученые: Высокотехнологичная древесина может сохранять температуру в доме

Ученые рассказали, что суть разработки заключается в том, чтобы удалить из древесины вещества, которые характеризуют одеревеневшие стенки растительных клеток, делалось это при помощи обычной перекиси водорода. Оставшаяся часть состоит из целлюлозы, которая отражает солнечный свет и поглощает весьма низкие уровни инфракрасного излучения. В результате внутри постройки, температура останется комфортной для человека. Также специалисты обнаружили, что высокотехнологичный материал может поглощать тепло, которое было произведено в помещении.

Обработанная древесина имеет прочность на растяжение примерно 404 мегапаскаля, что делает ее практически в 9 раза сильнее, чем в обычном виде. Высокотехнологичную древесину можно сравнить с металлическими конструкционными материалами, в том числе и со сталью. Ученые решили узнать, сколько энергии может сэкономить созданный материал. Они смоделировали замену наружных стен на некоторых домах, в результате чего выяснилось, что древесина помогла снизить потребности в охлаждающей на 20-35%.



 
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Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:47

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