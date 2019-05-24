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Брэд Питт и Леонардо ДиКаприо поделились впечатлениями от совместной работы

Новый фильм с участием Брэда Питта и Леонардо ДиКаприо «Однажды в Голливуде» дебютировал на кинофестивале в Каннах. На пресс-конференции знаменитые актеры поделились впечатлениями о совместной работе в картине Квентина Тарантино.
Брэд Питт и Леонардо ДиКаприо поделились впечатлениями от совместной работы

Голливудские звезды признались, они не испытывали неудобств в компании друг друга и прекрасно уживались на съемочной площадке, поскольку им удалось быстро найти контакт. По словам Питта, он почувствовал настоящее удовольствие от работы с таким профессионалом, как ДиКаприо. У актеров оказались одинаковые ориентиры, они практически одновременно начали свой путь в кино. Совместная работа в новой картине внесла в их жизнь много моментов, над которыми можно посмеяться. Питт надеется, что сможет еще раз встретиться на съемках с партнером из ленты «Однажды в Голливуде».

ДиКаприо так же лестно высказался о своем коллеге. Актеру легко и комфортно работалось с Питтом на одной площадке. Звезда уверен, им удалось создать отличный экранный дуэт в кинокартине об их общей индустрии.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 14:09

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