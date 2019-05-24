Из-за долгов Антону Гусеву и Вике Романец приходится подрабатывать на телешоу
Из-за огромных долгов экс-участникам телестройки «Дом-2» Антону Гусеву и Вики Романец приходится подрабатывать на различных телевизионных шоу. Именно к таким выводам пришли пользователи Сети, когда узнали сумму задолженности звездного семейства.
На днях Интернет «взорвала» новость о том, что у Гусева есть любовница в деревне, которую он на протяжении 5 лет скрывал от своей возлюбленной. Эта девушка не только находится на полном финансовом содержании Антона, но и даже родила ему сына. Правда, ДНК-тест показал, что к мальчику звезда «Дома-2» не имеет никакого отношения.
Несколько часов назад в социальных сетях появилась еще одна весьма интересная информация, в которой говорится о том, что у любимого супруга Романец числится задолженность в размере 728887 рублей. Эти данные, по словам интернет-пользователей, они обнаружили на сайте судебных приставов.
Также читатели вспомнили, что не так давно коллега Романец и Гусева – Глеб Жемчугов (Клубничка) похвастался фанатам, что отныне работает редактором на телепередаче «На самом деле», главными героями которой в последнее время довольно часто оказываются Вика и Антон. Не секрет, что за подобные съемки звезды «Дома-2» получают неплохие деньги.
Судя по всему, Гусеву и Романец приходится изображать из себя тех, кем они не являются, ведь только так они смогут заработать «легкие деньги» и наконец-таки рассчитаться с долгами. К слову, в Сети не в первый раз говорят о том, что Антон на самом деле только делает вид, что зарабатывает большие деньги.
На днях Интернет «взорвала» новость о том, что у Гусева есть любовница в деревне, которую он на протяжении 5 лет скрывал от своей возлюбленной. Эта девушка не только находится на полном финансовом содержании Антона, но и даже родила ему сына. Правда, ДНК-тест показал, что к мальчику звезда «Дома-2» не имеет никакого отношения.
Несколько часов назад в социальных сетях появилась еще одна весьма интересная информация, в которой говорится о том, что у любимого супруга Романец числится задолженность в размере 728887 рублей. Эти данные, по словам интернет-пользователей, они обнаружили на сайте судебных приставов.
Также читатели вспомнили, что не так давно коллега Романец и Гусева – Глеб Жемчугов (Клубничка) похвастался фанатам, что отныне работает редактором на телепередаче «На самом деле», главными героями которой в последнее время довольно часто оказываются Вика и Антон. Не секрет, что за подобные съемки звезды «Дома-2» получают неплохие деньги.
Судя по всему, Гусеву и Романец приходится изображать из себя тех, кем они не являются, ведь только так они смогут заработать «легкие деньги» и наконец-таки рассчитаться с долгами. К слову, в Сети не в первый раз говорят о том, что Антон на самом деле только делает вид, что зарабатывает большие деньги.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:26