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Тайное Евангелие от Марка оказалось подлинным

Тимо Паананен исследует рукопись философа Климента Александрийского, адресованную Теодору. Он опроверг подозрения в подделке ранее украденного Евангелия от Марка и отметил, что не установлен общепринятый метод определения оригинальности.
Тайное Евангелие от Марка оказалось подлинным

В письме Климента Александрийского содержаться наставления для некого Теодора, личность которого не установлена. Автор цитирует текст, который известен как Евангелие от Марка. В 1958 году это письмо было обнаружено Мортоном Смитом. Некоторые исследователи ставят под сомнение подлинность письма. Потому Тимо Паананен провел анализ почерка и изучил все факты, касательно этой находки.

По мнению Паананена это письмо настоящее, только написано могло быть не самим Климентом Александрийским, а его учеником Оригеном Александрийским. А приведенные в письме выдержки из текста являются прекрасным примером непостоянства текстов канона новозаветных Евангелий.

Эта нестабильность образовалась в следствии изменений формулировок текста и случаев приписывания или пропускания целых глав. Диссертация отмечает факт того, что не созданы единые критерии для выявления подделок. Ученый предлагает заняться разработкой научной базы для определения оригиналов и копий исторических документов.



 
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Наука
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 13:35

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