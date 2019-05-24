Тайное Евангелие от Марка оказалось подлинным





В письме Климента Александрийского содержаться наставления для некого Теодора, личность которого не установлена. Автор цитирует текст, который известен как Евангелие от Марка. В 1958 году это письмо было обнаружено Мортоном Смитом. Некоторые исследователи ставят под сомнение подлинность письма. Потому Тимо Паананен провел анализ почерка и изучил все факты, касательно этой находки.По мнению Паананена это письмо настоящее, только написано могло быть не самим Климентом Александрийским, а его учеником Оригеном Александрийским. А приведенные в письме выдержки из текста являются прекрасным примером непостоянства текстов канона новозаветных Евангелий.Эта нестабильность образовалась в следствии изменений формулировок текста и случаев приписывания или пропускания целых глав. Диссертация отмечает факт того, что не созданы единые критерии для выявления подделок. Ученый предлагает заняться разработкой научной базы для определения оригиналов и копий исторических документов.