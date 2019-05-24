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«Яндекс» купил эксклюзивные права на показ «Слуги народа» с Владимиром Зеленским

Компания «Яндекс» получила права на интернет-показ в России популярного телепроекта «Слуга народа» с Владимиром Зеленским в главной роли. Сериал, выпущенный студией «Квартал-95», больше недоступный бесплатно в видеохостинге YouTube, можно найти в «Кинопоиске» по подписке.
«Яндекс» купил эксклюзивные права на показ «Слуги народа» с Владимиром Зеленским

Об этом рассказал представитель «Яндекса». Он объяснил, «Кинопоиск» обладает эксклюзивом по «Слуге народа» на старте демонстрации, но не уточнил период его действия. Сериал, где главную роль сыграл Владимир Зеленский, ныне избранный президентом Украины, состоит из трех сезонов, включающих 51 серию. Фильм, снятый Алексеем Кирющенко, стал одним из наиболее популярных проектов украинского телевидения. Сериал демонстрировался каналами разных стран, права на его трансляцию два года назад получила платформа Netflix.

На YouTube показ проекта «Слуга народа» приостановлен в связи с контрактом «Яндекса», вступившего в силу в ночь на 24 мая. Это решение «Квартала-95», объяснил digital-директор Сергей Пушкин, назвав его временной мерой, действующей до улаживания юридических формальностей. Однако сериал остается в бесплатном доступе на портале канала «1+1». На «Кинопоиске» уже появился первый сезон кинокартины. Существует подписка, стоимостью 169 рублей в месяц, и на платформе «Яндекс.Плюс».



 
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Культура
Добавил: Ева Вит Сегодня, 14:01

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