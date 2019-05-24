Татьяна Брухунова опровергла слухи о романе с 73-летним директором Евгения Петросяна Юрием Диктовичем

Источники писали, что с Диктовичем у девушки были отношения, когда ей было 18, а директору артиста 73. По информации пресс-служб, девушка была очень влюблена во взрослого и женатого избранника и очень страдала после его смерти. В своем аккаунте в Instagram Татьяна Брухунова нелестно обратилась к авторам статьи о ее якобы отношениях с пожилым директором юмориста. Она не стала рассказывать подробности своей личной жизни, но обратила внимание подписчиков, что "фонтан смрадного вранья" был открыт на днях. По словам помощницы Евгения Вагановича, закон бумеранга никто не отменял и хейтерам следует об этом помнить.Большинство поклонников Брухуновой поддержали ее, порекомендовав не реагировать на сообщения "желтой прессы", отметив, что это мнение не авторов, а тех, кто платит за информацию. Некоторые порекомендовали хозяйке аккаунта подать в суд на "писак" за подобную клевету, так как многие люди читают и верят этим слухам.