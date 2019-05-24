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Татьяна Навка поделилась в Instagram фото с Антонио Бандерасом

Прославленная фигуристка Татьяна Навка поделилась с Instagram-аудиторией тремя фото, на которых она запечатлена в компании знаменитого испанского актёра Антонио Бандераса. Исходя из геолокации, отмеченной спортсменкой, она сейчас отдыхает в фешенебельном французском «Отеле дю Кап-Эден-Рок».
Татьяна Навка поделилась в Instagram фото с Антонио Бандерасом

Для выхода в свет Татьяна Навка надела длинное светло-бирюзовое платье свободного кроя с поясом, декорированным цветами, из украшений на ней – длинные серьги с драгоценными камнями зелёного цвета. Антонио Бандерас, как всегда, выглядит элегантно даже в свои 58 лет: на нём надет костюм, состоящий из тёмных брюк, белой рубашки и светлого пиджака.

В посте к кадрам Татьяна Навка предложила фолловерам в комментариях поделиться с ней названиями фильмов с участием Антонио Бандераса, которые им больше всего нравятся. Сама же она упомянула вестерн 1998 года «Маска Зорро».



 
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Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 13:14

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