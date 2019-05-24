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Эксперты рассказали о 9 необычных модификациях УАЗа

Внедорожники УАЗ «Патриот» и «Пикап» за несколько лет пережили множество заводских модернизаций. Сейчас эксперты рассказали о 9 самых необычных модификациях данных автомобилей.

Эксперты рассказали о 9 необычных модификациях УАЗа

Сообщается, что первая модель — «Экспедиционный» автомобиль «Патриот», была презентована в 2018 году. Транспортное средство получило внедорожные шины BF Goodrich All-Terrain, экспедиционный багажник, обновлённую лебедку и блокировку заднего межколесного дифференциала. Новые машины УАЗа получили ярко-оранжевый окрас, а также цвет хаки. УАЗ-3165 М - «Симба», показанный в 2003 году, оснащен теми же моторами и трансмиссией, что и «Патриот». В 2010 году завод решил возродить УАЗ-3160, который получила приставку Sport и спойлер на 5-ой двери, но вскоре модель была снята с производства. Также был создан УАЗ-23602-050, но дело дальше прототипа не пошло. В 2013 году был сконструирован снегоболотоход Ямал H4-S. Позже был выпущен вездеход Ямал Т-64.

Эксперты рассказали о 9 необычных модификациях УАЗа

В 2011 году был представлен Ратибор-21597. Кузов данной модели достался от «Патриота», а шасси от ГАЗ-66. Также УАЗ создал «папамобиль», который был построен на базе «Пикап» специально для телесериала «Новый папа».



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:20

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