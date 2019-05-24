Анна Седокова дала советы подрастающему поколению

Анна Седокова использовала один из фильтров из Snapchat, и это натолкнуло ее на философские мысли. Она с высоты опыта решила дать советы подрастающему поколению.Прежде всего она рекомендует сосредоточится на себе, а не друзьях. Затем Седокова рассказывает о том, что необходимо развиваться, получать любые знания и навыки, которые только возможно. Она объясняет это тем, что с возрастом все сложнее становится учиться чему-то новому.Девушкам певица не рекомендует общаться с парнями, которые старше на 10 лет. Она приводит в пример свой неудачный брак в 21-летнем возрасте. Однако артистка допускает существование исключений из этого правила.Также Анна Седокова рекомендует много времени уделить спорту и правильному питанию для формирования здоровых привычек. По мнению артистки, не стоит забывать о культурном развитии. Для этого необходимо много читать и слушать музыку не из популярных чартов, а из редких плейлистов.