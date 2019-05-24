АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Психолог: Фраза «Ты можешь стать в будущем тем, кем захочешь» опасна для ребёнка
EUR 71.84 USD 64.49
Курс валют на 24.05.2019

Анна Седокова дала советы подрастающему поколению

Анна Седокова в своем Instagram опубликовала советы для нынешней молодежи. Она рекомендует развиваться и заботиться о будущем с ранних лет.
Анна Седокова дала советы подрастающему поколению

Анна Седокова использовала один из фильтров из Snapchat, и это натолкнуло ее на философские мысли. Она с высоты опыта решила дать советы подрастающему поколению.

Прежде всего она рекомендует сосредоточится на себе, а не друзьях. Затем Седокова рассказывает о том, что необходимо развиваться, получать любые знания и навыки, которые только возможно. Она объясняет это тем, что с возрастом все сложнее становится учиться чему-то новому.

Девушкам певица не рекомендует общаться с парнями, которые старше на 10 лет. Она приводит в пример свой неудачный брак в 21-летнем возрасте. Однако артистка допускает существование исключений из этого правила.

Также Анна Седокова рекомендует много времени уделить спорту и правильному питанию для формирования здоровых привычек. По мнению артистки, не стоит забывать о культурном развитии. Для этого необходимо много читать и слушать музыку не из популярных чартов, а из редких плейлистов.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 13:53

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Крейсер «Аврора» отмечает 119-летие
Открытие на Плутоне может доказать
Татьяна Брухунова опровергла слухи о
Брэд Питт и Леонардо ДиКаприо
«Яндекс» купил эксклюзивные права на
Анна Седокова дала советы подрастающему
Ученые: Высокотехнологичная древесина
Юлия Савичева после выкидыша
Тайное Евангелие от Марка оказалось
Из-за долгов Антону Гусеву и Вике
Эксперты рассказали о 9 необычных
Татьяна Навка поделилась в Instagram
"Хочу стареть красиво": Мария Горбань
Деми Мур пожаловалась на старение на
У дочери Филиппа Киркорова
Подписчики попросили голую Екатерину
Звезда «Дома-2» Марго Овсянникова
Ростех создал броню против
Полина Гагарина рассказала, что у них с
Психолог: Фраза «Ты можешь стать в
Мединский заявил о 600-летней
Ученые предупредили об опасных для
На безымянном пальце Яны Кошкиной
Загадочный пластырь на руке Кейт
В России начнут развивать сбор и
Huawei больше не сможет выпускать
Названы пять распространенных привычек,
Amazon разрабатывает устройство,
Россиян предупредили об опасности
Над океаном у Южной Африки обнаружили
Просмотреть все новости