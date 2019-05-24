Звезда «Дома-2» Марго Овсянникова записала песню с Анной Калашниковой
Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Маргарита Овсянникова записала новую композицию с прославленной телеведущей, актрисой и моделью Анной Калашниковой. Выяснилось, что идея вместе записать трек возникла у знаменитостей совершено случайно.
Ни для кого не является секретом, что как только Марго покинула скандально-известную телестройку, она тут же принялась активно заниматься своим музыкальным творчеством. На сегодняшний день Овсянникова уже записала несколько композиций, в том числе и совместных трек с ведущей реалити-шоу «Дом-2» Юлей Ефременковой.
Впрочем, судя по всему, Марго даже не планирует останавливаться, ведь уже нашла себе новую напарницу. Считанные часы назад в Сети появилось очередное интервью с Овсянниковой, в котором она заявила, что совсем скоро порадует своих преданных поклонников дуэтом с известной актрисой Анной Калашниковой.
По словам звезды «Дома-2», познакомилась она с телеведущей совершенно случайно, на очередном ток-шоу, куда их пригласили. Во время съемочного процесса Марго и Анна разговорились, после чего поняли, что обе не только красивые и независимые, но и талантливые, а также поющие знаменитости.
Более того, Маргарита и Анна уже даже посетили студию звукозаписи, где записали совместный трек. К слову, экс-участница «Дома-2» не стала рассказывать репортерам, когда же именно фанатам следует ждать от нее новый хит, сообщает Dom2Life.
Ни для кого не является секретом, что как только Марго покинула скандально-известную телестройку, она тут же принялась активно заниматься своим музыкальным творчеством. На сегодняшний день Овсянникова уже записала несколько композиций, в том числе и совместных трек с ведущей реалити-шоу «Дом-2» Юлей Ефременковой.
Впрочем, судя по всему, Марго даже не планирует останавливаться, ведь уже нашла себе новую напарницу. Считанные часы назад в Сети появилось очередное интервью с Овсянниковой, в котором она заявила, что совсем скоро порадует своих преданных поклонников дуэтом с известной актрисой Анной Калашниковой.
По словам звезды «Дома-2», познакомилась она с телеведущей совершенно случайно, на очередном ток-шоу, куда их пригласили. Во время съемочного процесса Марго и Анна разговорились, после чего поняли, что обе не только красивые и независимые, но и талантливые, а также поющие знаменитости.
«Так и пришла идея создать хит вместе», - призналась Овсянникова журналистам.
Более того, Маргарита и Анна уже даже посетили студию звукозаписи, где записали совместный трек. К слову, экс-участница «Дома-2» не стала рассказывать репортерам, когда же именно фанатам следует ждать от нее новый хит, сообщает Dom2Life.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:40