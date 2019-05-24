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Юлия Савичева после выкидыша пересмотрела жизненные приоритеты

Юлия Савичева откровенно рассказала о личной трагедии – выкидыше, после чего она длительный период лечилась. Потеря ребенка заставила известную певицу пересмотреть свои жизненные приоритеты.
Юлия Савичева после выкидыша пересмотрела жизненные приоритеты

Артистка стремительно ворвалась в шоу-бизнес после «Фабрики звезд-2». К 26-ти годам Савичева успела добиться огромной популярности, участвовала в различных музыкальных проектах, много гастролировала. Узнав о беременности, певица не спешила бросать сцену, так как карьера у нее была на первом плане. Специалисты советовали сбавить темп работы, поскольку организм не выдерживает таких нагрузок. Савичева, понадеявшись на свою молодость и здоровье, не прислушалась к рекомендациям врачей, что привело к трагедии. У артистки случился выкидыш во время одной из гастрольных поездок. Горе заставило звезду пересмотреть приоритеты. Она спрашивала себя, зачем ей карьера, если в жизни нет главного, даже любимая профессия стала ей не в радость.
Юлия Савичева после выкидыша пересмотрела жизненные приоритеты

Знаменитость отпросилась в декретный отпуск и на время пропала из шоу-бизнеса. Савичева три месяца восстанавливала здоровье после выкидыша, отвлекало от грустных мыслей общение с мужем Александром Аршиновым. Вскоре певица забеременела во второй раз и около двух лет назад стала матерью. Звезда решила поделиться своим горьким опытом, чтобы призвать женщин беречь свое здоровье и правильно расставить приоритеты в жизни.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 13:41

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