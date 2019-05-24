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"Хочу стареть красиво": Мария Горбань откровенно рассказала о пластических операциях

Российская актриса театра и кино Мария Горбань, известная многим зрителям, благодаря ролям в сериалах "Кухня" и "Я лечу", откровенно рассказала в одном из интервью о пластических операциях. Артистка жалуется, что поклонники обвиняют ее в пластике лица и груди, но признается: никогда ничего подобного не делала.

"Хочу стареть красиво": Мария Горбань откровенно рассказала о пластических операциях

По мнению любителей телевизионного сериала "Я лечу", актриса пользуется методами современной пластической хирургии. Но сама Горбань в беседе с репортерами издания "7 Дней" призналась, что на момент съемок ей было 20 лет, а сейчас - 32. Многие помнят звезду с челкой и щечками, но она сильно изменилась с тех пор и похудела. В настоящее время Мария Горбань весит 53 кг при росте 172 см, а раньше ее вес был около 60 кг. До родов у нее были округлые бедра и пышная грудь, но потом знаменитость резко похудела. Она отметила, что из-за сильного токсикоза она не могла ничего есть и это отразилось на фигуре.

Слухи о пластике не раздражают звезду отечественного кинематографа, а только забавляют. Крестным отцом ее дочери Стефании является известный пластический хирург, имеющий собственную клинику в российской столице. После новости об "операциях красоты" он звонит Горбань и иронизирует: где она может все делать, если у нее родственник - пластический хирург. Такая информация веселит артистку, так как совсем не соответствует правде.
"Хочу стареть красиво": Мария Горбань откровенно рассказала о пластических операциях

Мария Горбань благодарна своим родителям за генетику и восхищается мамой, которая замечательно выглядит в 55 без пластики, благодаря спорту и консультациям косметолога. Актриса хотела бы быть такой бабушкой, как ее родительница."Хочу стареть красиво", - заключила знаменитость.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 13:13

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