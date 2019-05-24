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Деми Мур пожаловалась на старение на проекте, посвященном возрастным актрисам

Проект Goop недавно провел мероприятие, посвященное роли возрастных актрис в кинематографе. Дэми Мур выступила в качестве спикера.
Деми Мур пожаловалась на старение на проекте, посвященном возрастным актрисам

Проект поднял болезненную тему для многих актрис. Старение, как неотъемлемая часть жизни, тяжело воспринимается особенно представительницами прекрасной половины человечества. Все меньше ярких и запоминающихся ролей им предлагают. Однако, у каждого возраста есть своя красота, потому это нужно просто принять.
Деми Мур пожаловалась на старение на проекте, посвященном возрастным актрисам

Деми Мур разокровенничалась в процессе своей речи, рассказав слушателям о том, что ее тело не радует ее в последнее время. Несмотря на то, что актриса пользуется всеми современными процедурами для замедления естественных процессов старения, время все равно берет свое. Она исправляла грудь, производила липосакцию бедер и живота, согласилась на дорогостоящую операцию по удалению лишней кожи с коленей, регулярно пользуется средствами контурной пластики и делает инъекции ботокса. Благодаря тому, что артистка тщательно следит за своей внешностью, она замечательно выглядит для своих 56 лет. Однако, по ее собственному признанию, она уже не та красотка из фильма «Стриптиз».



 
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Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 13:03

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