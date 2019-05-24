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У дочери Филиппа Киркорова Аллы-Виктории появился первый поклонник

Филипп Киркоров рассказал фанатам в Instagram Stories о первом поклоннике своей дочери Аллы-Виктории. Преданные поклонники знаменитой семьи пришли в восторг от такого признания исполнителя.
У дочери Филиппа Киркорова Аллы-Виктории появился первый поклонник

Филипп Киркоров часто рассказывает подписчикам, что происходит в его жизни. Фанаты любят посты знаменитости про его детей Аллу-Викторию и Мартина. Накануне король российской эстрады в Instagram Stories показал видео, в котором рассказал, что у его дочки появился первый поклонник, которого зовут Федор. О том, что мальчик влюбился в Аллу-Виторию, Филиппу Киркорову рассказал его сын Мартин. Но звездный отец не сразу поверил услышанному и несколько раз переспросил у наследника, что происходит.

У дочери Филиппа Киркорова Аллы-Виктории появился первый поклонник

Алла-Виктория подтвердила слова брата и показала подарок от поклонника - линейку, на которой было написано ее имя. Тогда исполнитель решил выяснить, как его дочь относится к мальчику. Он спросил у наследницы, влюбилась ли она в Федора, та ответила "нет". Преданные поклонники Филиппа Киркорова пришли в восторг от такого видео.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:56

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