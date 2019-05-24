Подписчики попросили голую Екатерину Варнаву снять шляпу
Instagram-подписчики Екатерины Варнавы в комментариях под свежим фото попросили её «снять головной убор». Дело в том, что актриса запечатлена полностью голой, она прикрывает интимные места огромной широкополой шляпой.
В посте к откровенному кадру Екатерина Варнава оставила строки известной советской песни «Пусть всегда будет солнце»: «Солнечный круг, небо вокруг – это рисунок мальчишки…» На фото артистка стоит на фоне оранжевой ширмы обнажённая и в босоножках на каблуках, прикрывая тело шляпой.
В комментариях поклонники Екатерины Варнавы написали множество восторженных отзывов касательно её стройности и красоты. Некоторые из Instagram-подписчиков выразили желание сделать подобные снимки – вот только не знают, где найти такую же огромную шляпу.
В посте к откровенному кадру Екатерина Варнава оставила строки известной советской песни «Пусть всегда будет солнце»: «Солнечный круг, небо вокруг – это рисунок мальчишки…» На фото артистка стоит на фоне оранжевой ширмы обнажённая и в босоножках на каблуках, прикрывая тело шляпой.
В комментариях поклонники Екатерины Варнавы написали множество восторженных отзывов касательно её стройности и красоты. Некоторые из Instagram-подписчиков выразили желание сделать подобные снимки – вот только не знают, где найти такую же огромную шляпу.
ШоуБиз
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 12:48