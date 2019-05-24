Подписчики попросили голую Екатерину Варнаву снять шляпу

В посте к откровенному кадру Екатерина Варнава оставила строки известной советской песни «Пусть всегда будет солнце»:На фото артистка стоит на фоне оранжевой ширмы обнажённая и в босоножках на каблуках, прикрывая тело шляпой.В комментариях поклонники Екатерины Варнавы написали множество восторженных отзывов касательно её стройности и красоты. Некоторые из Instagram-подписчиков выразили желание сделать подобные снимки – вот только не знают, где найти такую же огромную шляпу.