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Подписчики попросили голую Екатерину Варнаву снять шляпу

Instagram-подписчики Екатерины Варнавы в комментариях под свежим фото попросили её «снять головной убор». Дело в том, что актриса запечатлена полностью голой, она прикрывает интимные места огромной широкополой шляпой.
Подписчики попросили голую Екатерину Варнаву снять шляпу

В посте к откровенному кадру Екатерина Варнава оставила строки известной советской песни «Пусть всегда будет солнце»: «Солнечный круг, небо вокруг – это рисунок мальчишки…» На фото артистка стоит на фоне оранжевой ширмы обнажённая и в босоножках на каблуках, прикрывая тело шляпой.

В комментариях поклонники Екатерины Варнавы написали множество восторженных отзывов касательно её стройности и красоты. Некоторые из Instagram-подписчиков выразили желание сделать подобные снимки – вот только не знают, где найти такую же огромную шляпу.



 
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Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 12:48

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