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На безымянном пальце Яны Кошкиной рассмотрели кольцо

Яна Кошкина обнародовала в Instagram-микроблоге фото, где внимательные поклонники заметили кольцо на безымянном пальце. Представители СМИ сразу же заподозрили, что актриса готовится выйти замуж.
На безымянном пальце Яны Кошкиной рассмотрели кольцо

На снимке знаменитость запечатлена в салоне машины. Кошкина пожаловалась на огромные пробки в Москве, из-за которых она постоянно опаздывает на работу. Звезда показала крупным планом кольцо, не объяснив происхождение украшения. Актриса лишь акцентировала внимание на своем идеальном маникюре, поблагодарив мастеров студии.

Поклонники гадают, за кого собралась замуж жгучая брюнетка. У Кошкиной всегда было много поклонников, однако она предпочитает не впускать в личную жизнь посторонних, поэтому ни один из ее романов не стал достоянием общественности. Некоторое время звезда встречалась с состоятельным мужчиной, владеющим яхтой, на которой она любила отдыхать после работы. Актриса пока никак не отреагировал на слухи о скором замужестве.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 12:04

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