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Полина Гагарина рассказала, что у них с супругом Дмитрием Исхаковым раздельный семейный бюджет

Полина Гагарина в рамках ток-шоу «А поговорить…» рассказала о том, что в их семье раздельный с супругом бюджет – вполне приемлемая практика. Когда певица 5 лет назад выходила за Дмитрия Исхакова, фотографа по профессии, замуж, то понимала – она будет зарабатывать больше избранника.
Полина Гагарина рассказала, что у них с супругом Дмитрием Исхаковым раздельный семейный бюджет

Однако не финансовый вопрос стоял у влюблённых на первом месте, а чувства. По словам Полины Гагариной, она не требует от мужа, чтобы он «хватал звёзды с неба», и вполне довольна как его заработками, так и своими. Семейный бюджет у супругов – раздельный, и каждый выполняет ту финансовую часть обязательств, о которой было договорено заранее.

Так, Дмитрий Исхаков решает все бытовые вопросы, оплачивает коммунальные услуги, покупает продукты питания, а Полина Гагарина берёт на себя реализацию более «масштабных мероприятий»: на данный момент, например, она сама оплачивает строительство общего загородного дома.



 
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Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 12:26

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