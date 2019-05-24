Полина Гагарина рассказала, что у них с супругом Дмитрием Исхаковым раздельный семейный бюджет
Полина Гагарина в рамках ток-шоу «А поговорить…» рассказала о том, что в их семье раздельный с супругом бюджет – вполне приемлемая практика. Когда певица 5 лет назад выходила за Дмитрия Исхакова, фотографа по профессии, замуж, то понимала – она будет зарабатывать больше избранника.
Однако не финансовый вопрос стоял у влюблённых на первом месте, а чувства. По словам Полины Гагариной, она не требует от мужа, чтобы он «хватал звёзды с неба», и вполне довольна как его заработками, так и своими. Семейный бюджет у супругов – раздельный, и каждый выполняет ту финансовую часть обязательств, о которой было договорено заранее.
Так, Дмитрий Исхаков решает все бытовые вопросы, оплачивает коммунальные услуги, покупает продукты питания, а Полина Гагарина берёт на себя реализацию более «масштабных мероприятий»: на данный момент, например, она сама оплачивает строительство общего загородного дома.
Однако не финансовый вопрос стоял у влюблённых на первом месте, а чувства. По словам Полины Гагариной, она не требует от мужа, чтобы он «хватал звёзды с неба», и вполне довольна как его заработками, так и своими. Семейный бюджет у супругов – раздельный, и каждый выполняет ту финансовую часть обязательств, о которой было договорено заранее.
Так, Дмитрий Исхаков решает все бытовые вопросы, оплачивает коммунальные услуги, покупает продукты питания, а Полина Гагарина берёт на себя реализацию более «масштабных мероприятий»: на данный момент, например, она сама оплачивает строительство общего загородного дома.
ШоуБиз
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 12:26