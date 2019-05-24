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Ростех создал броню против крупнокалиберных пуль

Ростех изготовил уникальную броню от крупнокалиберных пуль. Она отличается легкостью и надежностью.
Ростех создал броню против крупнокалиберных пуль

Российские специалисты разработали уникальную по своим свойствам броню. Она будет защищать от пуль калибра 14,5 мм, и при этом ее вес уменьшился на 20-30%. Такая экипировка сможет выдержать урон от снайперской винтовки и пулемета.

При изготовлении этой брони был применен карбид бора. Благодаря ему прочность увеличилась до 30%. Это соединение было получено путем переработки продуктов нефти при соединении борной кислоты и кокса.

Опытная партия бронекерамики была произведена «РТ-Химкомпозитом». Испытания нового материала провели на полигоне ЦНИИТОЧМАШ. Бронепанели из него обстреливали разного рода оружием. В процессе тестирования материал показал способность защитить от среднекалиберных (7,62 мм) и крупнокалиберных (14,5 мм) пуль.

Еще было отмечено, что эта броня нового поколения способна к нивелированию воздействия агрессивных сред, таких как огонь. Следовательно, это расширяет спектр ее применения.



 
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Технологии
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 12:33

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