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Мединский заявил о 600-летней предвзятости Запада к России

Владимир Мединский, возглавляющий Министерство культуры РФ, отреагировал на слова Сергея Лазарева, заявившего о предвзятости на «Евровидении», повлиявшей на его результат в конкурсе. Министр напомнил соотечественникам о несправедливом отношении Запада к России, наблюдающемся на протяжении 600 лет.
Мединский заявил о 600-летней предвзятости Запада к России

Конкретно о «Евровидении» Мединский, отвечая на вопросы журналистов «РИА», не смог ничего сказать, объяснив, что не хочет говорить о вещах, с которыми знаком лишь поверхностно. Однако глава Минкульта согласен с Лазаревым о некоей предвзятости к России со стороны стран Европы, просматривающейся уже много веков подряд. Запад демонстрирует негативное и не всегда справедливое отношение к государству не менее 600 лет.
Мединский заявил о 600-летней предвзятости Запада к России

Мединский советует не жаловаться на сложившуюся ситуацию, а продолжать спокойно работать, стремиться к развитию межкультурного сотрудничества, налаживать человеческие связи. На сегодняшний день именно на это нацелен Минкульт РФ. Глава ведомства уверен, чем больше появится у России точек соприкосновения со странами Запада, тем меньше будет предвзятости с их стороны.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 12:18

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