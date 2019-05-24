Мединский заявил о 600-летней предвзятости Запада к России





Конкретно о «Евровидении» Мединский, отвечая на вопросы журналистов «РИА», не смог ничего сказать, объяснив, что не хочет говорить о вещах, с которыми знаком лишь поверхностно. Однако глава Минкульта согласен с Лазаревым о некоей предвзятости к России со стороны стран Европы, просматривающейся уже много веков подряд. Запад демонстрирует негативное и не всегда справедливое отношение к государству не менее 600 лет.Мединский советует не жаловаться на сложившуюся ситуацию, а продолжать спокойно работать, стремиться к развитию межкультурного сотрудничества, налаживать человеческие связи. На сегодняшний день именно на это нацелен Минкульт РФ. Глава ведомства уверен, чем больше появится у России точек соприкосновения со странами Запада, тем меньше будет предвзятости с их стороны.