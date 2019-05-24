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Ученые предупредили об опасных для здоровья свойствах чая

Научные сотрудники из Калифорнийского университета провели исследование, чтобы выяснить, полезен ли чай для человеческого организма. В результате специалисты назвали основные вредные качества данного напитка.
Ученые предупредили об опасных для здоровья свойствах чая

Исследование показало, что чай имеет некоторые вредные качества. Специалисты объяснили, что горячий напиток ухудшает состояние кожи, а за счёт большого содержания кофеина он может вызвать головную боль, тошноту, учащённое сердцебиение и даже бессонницу. Употребление чая с молоком может развить мочекаменную болезнь. Также ученые отметили, что молоко сводит к нулю все полезные свойства заварного напитка. Кроме того, чай неблагоприятно влияет на печень, нарушает состояние эмали на зубах и может спровоцировать дефицит железа в организме.

Исследователи отмечают, что чай необходимо пить по истечению 20 минут после еды. Также научные работники сообщили, что многие люди имеют противопоказания к употреблению данного напитка. Они советуют проконсультироваться с врачом, чтобы узнать можно ли пациенту пить чай и в каком количестве.



 
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Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:10

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