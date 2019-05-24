Ученые предупредили об опасных для здоровья свойствах чая





Исследование показало, что чай имеет некоторые вредные качества. Специалисты объяснили, что горячий напиток ухудшает состояние кожи, а за счёт большого содержания кофеина он может вызвать головную боль, тошноту, учащённое сердцебиение и даже бессонницу. Употребление чая с молоком может развить мочекаменную болезнь. Также ученые отметили, что молоко сводит к нулю все полезные свойства заварного напитка. Кроме того, чай неблагоприятно влияет на печень, нарушает состояние эмали на зубах и может спровоцировать дефицит железа в организме.Исследователи отмечают, что чай необходимо пить по истечению 20 минут после еды. Также научные работники сообщили, что многие люди имеют противопоказания к употреблению данного напитка. Они советуют проконсультироваться с врачом, чтобы узнать можно ли пациенту пить чай и в каком количестве.