Huawei больше не сможет выпускать смартфоны со слотом для карт microSD





В мире Android уже начали отказываться от увеличения памяти с помощью карт microSD. Стало известно, что такое решение SD Association ставит под угрозу смартфоны от Huawei, поскольку данные гаджеты поставляются с небольшим объемом встроенной памяти. На данный момент многие компании из США начали отказываться от сотрудничества с китайским производителем. SD Association одна из последних порвала все связи с Huawei. Как и другие, организация не сделала официального заявления об этом, а внезапно вычеркнула названия Huawei из списка компаний-членов.Компания предвидела такое развитие событий и поэтому разработала nanoSD и NM-карт. Но на данный момент новые технологии недоступны даже для Huawei. Пользователи этой продукции ждут новинок от компании, чтобы попробовать nanoSD-карту или NM.