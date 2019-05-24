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Huawei больше не сможет выпускать смартфоны со слотом для карт microSD

Американские компании, в том числе и SD Association, порвали все связи с Huawei. Это означает, что китайский производитель больше не сможет выпускать смартфоны со слотом для карт microSD.

Huawei больше не сможет выпускать смартфоны со слотом для карт microSD

В мире Android уже начали отказываться от увеличения памяти с помощью карт microSD. Стало известно, что такое решение SD Association ставит под угрозу смартфоны от Huawei, поскольку данные гаджеты поставляются с небольшим объемом встроенной памяти. На данный момент многие компании из США начали отказываться от сотрудничества с китайским производителем. SD Association одна из последних порвала все связи с Huawei. Как и другие, организация не сделала официального заявления об этом, а внезапно вычеркнула названия Huawei из списка компаний-членов.

Компания предвидела такое развитие событий и поэтому разработала nanoSD и NM-карт. Но на данный момент новые технологии недоступны даже для Huawei. Пользователи этой продукции ждут новинок от компании, чтобы попробовать nanoSD-карту или NM.



 
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Технологии
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:40

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