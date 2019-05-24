Ритейлеры предупреждают о возможном повышении цен из-за высоких ставок эквайринга





В этом случае магазины вынужденно пересмотрят стоимость товаров, поскольку не смогут удерживать ее на прежнем уровне из-за высоких комиссионных. Не исключается ухудшение системы скидок и существенное замедление распространения безналичных платежей. Соответствующее заявление озвучено в письме, направленном Ассоциациями компаний по интернет-торговле (АКИТ) и розничной торговле (АКОРТ) в Ассоциацию банков РФ. Обращение ритейлеры подготовили к очередному совещанию рабочей группы, занимающейся регулированием тарифов за расчеты посредством карт. Согласно заявлению, из-за ставок эквайринга розничные продавцы недополучили в 2018-м около 7,4% прибыли, а в 2019-м могут лишиться порядка 10%. Прием наличных, а также их инкассация для торговцев в 4 раза выгоднее, чем оплата картами, а в последнее время все больше покупателей переходят на безналичный расчет. За минувшие месяцы нынешнего года такого рода затраты уже составили порядка 4,5%.Высокие комиссионные, предупреждают ритейлеры, не позволяют удержать стоимость товаров от роста. Алексей Войлуков, вице-президент АБР, отметил, замещение потери доходов от безнала заставит финансовые организации пересмотреть условия по кредиткам, изщменив их не в лучшую сторону, и отказаться от некоторых программ лояльности. По мнению экспертов, потребители выиграют, если ритейлеры в этой борьбе одержат победу, так как конкуренция в области торговли и больший оборот средств станет выгодой для покупателей.