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Названы пять распространенных привычек, приводящих к ускоренному старению

Медицинские специалисты из госпиталя Святого Джозефа в Оранж, расположенного в Калифорнии, назвали пять распространенных привычек, ускоряющих процесс старения. В списке оказались любовь к сладкому и нежелание употреблять жирные продукты.

Названы пять распространенных привычек, приводящих к ускоренному старению

Добавить лишних лет может привычка делать много дел одновременно. Это не всегда помогает справиться со всеми делами вовремя и пагубно отражается на состоянии организма и внешности. Многозадачность подвергает человека серьезному стрессу, поскольку в результате падает качество работы. Согласно последним исследованиям, хронические стрессы высвобождают свободные радикалы, повреждающие клетки и приводящие к старению организма.

По словам экспертов, большую роль в ускорении старения играет регулярный просмотр телевизора. Нахождение возле экрана на протяжении шести часов ежедневно сокращает продолжительность жизни на пять лет. Чрезмерное увлечение сладкими и калорийными продуктами прибавляет не только лишний вес, но и возраст. Это связано с тем, что молекулы сахара ведут к гликации, разрушающей связи в протеинах и выделяющей токсины, которые нарушают метаболизм.

Чтобы выглядеть моложе, медики рекомендуют женщинам не увлекаться использованием косметики и различных чистящих бытовых средств. В большинстве продуктов бьюти-индустрии содержаться ароматизаторы, спирт и другие химические вещества, раздражающие и высушивающие кожу. Отказ от употребления жира, из-за боязни столкнуться с ожирением или сердечно-сосудистыми заболеваниями, негативно отражается на внешнем виде. Если кожный покров стал сухим, тусклым и морщинистым - это говорит о том, что организму не хватает липидов, а недостаток их можно восполнить продуктами, содержащими жиры, заключили эксперты.



 
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Общество
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 11:33

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