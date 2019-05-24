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Россиян предупредили об опасности диктовать SMS-коды сотрудникам банка

Специалисты предупредили россиян об опасности диктовать по телефону SMS-коды сотрудникам банка, так как под их видом могут скрываться мошенники. Это чревато для клиентов кредитно-финансовых организаций денежными потерями.
Россиян предупредили об опасности диктовать SMS-коды сотрудникам банка

SMS-коды применяются сегодня многими банками для того, чтобы клиент мог подтвердить свою личность или же подключить какую-либо услугу. Сотрудники финансово-кредитных учреждений уверяют: такая процедура не несёт угрозы, поскольку в самих сообщениях чётко прописывается, можно говорить шифр вторым лицам или нет.

Также SMS-коды пользователь получает в случае необходимости подтвердить операцию по снятию денег – вот эти цифры как раз никому и нельзя сообщать, включая сотрудников банка. Дело в том, что таковыми могут представляться аферисты, которые, в случае заполучения шифра, способны присвоить себе финансовые средства человека.

Мошенники звонят потенциальным жертвам с поддельных банковских номеров, благодаря чему могут легко ввести их в заблуждение и узнать интересующую информацию. В связи с этим рекомендуется внимательно читать приходящие от банков SMS-сообщения, где указывается о разрешении или запрете сообщать коды посторонним.



 
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Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 11:19

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