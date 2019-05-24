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В Омске во время последнего звонка на школьников обрушился потолок

В Омске на праздничной линейке, посвященной последнему звонку, на школьников упал кусок штукатурки с потолка. Следственный комитет начал проверку по данной ситуации.
В Омске во время последнего звонка на школьников обрушился потолок

Это произошло в гимназии № 147 в день проведения праздничной линейки, посвященной последнему звонку. Видео происшествия в Сети разместили гости, которые пришли посмотреть концерт. Они снимали мероприятие на камеру, как вдруг во время исполнения выпускниками песни о прощании со школой на детей рухнул большой кусок стройматериала. В ролике четко видно, что он упал прямо на одну из выступающих.

Следственный комитет взялся за расследование данного инцидента. На данный момент установлено, что последний ремонт в помещении проводился в 2017 году. Эксперты проводят мероприятия по установлению фирмы-подрядчика, проводившей работы. Специалисты выясняют причины обрушения штукатурки и насколько безопасно на данный момент находиться в школе.

Также отмечается, что семья девочки, которая пострадала в следствии происшествия, претензий к руководству гимназии не имеет.



 
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Происшествия
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 10:43

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