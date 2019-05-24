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Над океаном у Южной Африки обнаружили НЛО в форме бумеранга

Известный уфолог Скотт Уоринг обнаружил на снимках, сделанных спутником, НЛО в форме бумеранга. На фотографиях зафиксирован объект над океаном у Южной Африки.
Над океаном у Южной Африки обнаружили НЛО в форме бумеранга

Специалист рассказал, что ему удалось разглядеть объект внеземного происхождения в форме бумеранга недалеко от мыса Доброй Надежды. Уфолог Скотт Уоринг особо отметил, что НЛО могло подняться в небо из воды, чтобы отправиться в космос. Исследователь рассказал, что летающий объект не имеет ни дыма, но облака вокруг себя. Он отметил, что НЛО состоит из сверхтвёрдого металла и летел над океаном. Вот почему Интернет-карты часто затемняют некоторые области в океане. Скотт Уоринг считает, что именно поэтому общественность, не может узнать об подземных водных базах инопланетных существ или таинственных явлениях. Подробности о данной находке специалист опубликованы на своем официальном сайте.


Пользователи Сети, просмотревшие материал Скотта Уоринга, пришли к выводу, что на кадрах может быть запечатлена акула-молот, которая была заснята во время прыжка из воды. Другие поддержали мнение исследователя и уверены, что на снимках показано настоящие НЛО.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:12

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