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Мария Горбань пожелала подписчикам доброй ночи откровенным снимком из ванной

Мария Горбань пожелала Instagram-подписчикам доброй ночи, разместив в соцсети откровенный снимок, сделанный в ванной комнате. Подобные публикации – редкость в аккаунте 32-летней актрисы.
Мария Горбань пожелала подписчикам доброй ночи откровенным снимком из ванной

На новом фото Мария Горбань запечатлела своё отражение в запотевшем зеркале, прикрыв обнажённую грудь рукой. «Спокойной ночи!» – написала на английском языке звезда телесериала «Кухня». Поклонники актрисы в комментариях адресовали своему кумиру множество лестных фраз, а сам снимок назвали «смелым» и в то же время «непошлым».

Ранее Мария Горбань показала Instagram-подписчикам фигуру в купальном костюме леопардовой расцветки.



 
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Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 10:36

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