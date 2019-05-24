Мария Горбань пожелала подписчикам доброй ночи откровенным снимком из ванной
Мария Горбань пожелала Instagram-подписчикам доброй ночи, разместив в соцсети откровенный снимок, сделанный в ванной комнате. Подобные публикации – редкость в аккаунте 32-летней актрисы.
На новом фото Мария Горбань запечатлела своё отражение в запотевшем зеркале, прикрыв обнажённую грудь рукой. «Спокойной ночи!» – написала на английском языке звезда телесериала «Кухня». Поклонники актрисы в комментариях адресовали своему кумиру множество лестных фраз, а сам снимок назвали «смелым» и в то же время «непошлым».
Ранее Мария Горбань показала Instagram-подписчикам фигуру в купальном костюме леопардовой расцветки.
На новом фото Мария Горбань запечатлела своё отражение в запотевшем зеркале, прикрыв обнажённую грудь рукой. «Спокойной ночи!» – написала на английском языке звезда телесериала «Кухня». Поклонники актрисы в комментариях адресовали своему кумиру множество лестных фраз, а сам снимок назвали «смелым» и в то же время «непошлым».
Ранее Мария Горбань показала Instagram-подписчикам фигуру в купальном костюме леопардовой расцветки.
ШоуБиз
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 10:36