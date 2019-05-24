Google запустил чистку от шок-контента на YouTube





Программа была разработана программистами на основе искусственного интеллекта. По предварительной информации, ее тестирование началось в 2015 году. Тогда на видеоплатформе разразился скандал из-за роликов со сценами, содержащими насилие над детьми, после чего крупные рекламодатели прекратили сотрудничество с сайтом.Представитель организации сообщил, что программа изучит домашнюю страницу, блок рекомендаций и проанализирует жалобы пользователей. Также было особенно отмечено, что у Google есть возможность регулировать вредоносные контенты, но работу над их удалениями сотрудники корпорации начинают проводить только после угрозы финансовой стабильности. Также сообщается, что команда YouTube готовит изменения в той части, где отображаются подписчики владельцев видеоканалов. Разработчики планируют отказаться от точного числа пользователей Сети.