"Богатые тоже плачут": Наталья Штурм ожидает большой интерес к повторному финалу "Голос. Дети"

По мнению певицы, за прошедшее время участники популярной программы "резко повзрослели", а родители некоторых конкурсантов поседели. Она полагает, что многих сейчас волнует вопрос: как всем удастся вывернуться из положения "подвернутой ноги", продолжив путь к победе. Знаменитость поинтересовалась у своих подписчиков, согласиться ли Микелла Абрамова на еще одну "унизительную" процедуру перевыборов и будет ли участвовать в конкурсе, будет назначено новое голосование или победит "дружба"."Все приготовили попкорн, смотреть много серий "Богатые тоже плачут". Рейтинги передачи будут зашкаливать", - уверена Наталья Штурм. Она дала ценный совет участникам: смотреть под ноги и не оступаться, а если падения избежать не удалось - "сделайте вид, что прилегли".