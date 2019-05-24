"Богатые тоже плачут": Наталья Штурм ожидает большой интерес к повторному финалу "Голос. Дети"
Отечественная исполнительница Наталья Штурм, как и большинство других знаменитостей и зрителей, тщательно следит за событиями, развернувшимися вокруг скандала с победой дочери Алсу Микеллы Абрамовой. В личном блоге Instagram рассказала о своих ожиданиях от нового финала шоу "Голос. Дети", который состоится сегодня, 24 мая.
По мнению певицы, за прошедшее время участники популярной программы "резко повзрослели", а родители некоторых конкурсантов поседели. Она полагает, что многих сейчас волнует вопрос: как всем удастся вывернуться из положения "подвернутой ноги", продолжив путь к победе. Знаменитость поинтересовалась у своих подписчиков, согласиться ли Микелла Абрамова на еще одну "унизительную" процедуру перевыборов и будет ли участвовать в конкурсе, будет назначено новое голосование или победит "дружба".
"Все приготовили попкорн, смотреть много серий "Богатые тоже плачут". Рейтинги передачи будут зашкаливать", - уверена Наталья Штурм. Она дала ценный совет участникам: смотреть под ноги и не оступаться, а если падения избежать не удалось - "сделайте вид, что прилегли".
По мнению певицы, за прошедшее время участники популярной программы "резко повзрослели", а родители некоторых конкурсантов поседели. Она полагает, что многих сейчас волнует вопрос: как всем удастся вывернуться из положения "подвернутой ноги", продолжив путь к победе. Знаменитость поинтересовалась у своих подписчиков, согласиться ли Микелла Абрамова на еще одну "унизительную" процедуру перевыборов и будет ли участвовать в конкурсе, будет назначено новое голосование или победит "дружба".
"Все приготовили попкорн, смотреть много серий "Богатые тоже плачут". Рейтинги передачи будут зашкаливать", - уверена Наталья Штурм. Она дала ценный совет участникам: смотреть под ноги и не оступаться, а если падения избежать не удалось - "сделайте вид, что прилегли".
ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 10:25