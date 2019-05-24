Дана Борисова отправилась на свидание с незнакомцем

В посте к кадрам Дана Борисова написала: в новом платье она чувствует себя настоящей леди, поэтому не сомневается, что понравится потенциальному жениху. Телезвезда в шутку выразила надежду, что незнакомец предложит ей выйти за него замуж, и пообещала «держать Instagram-подписчиков в курсе событий».В комментариях поклонники Даны Борисовой отметили: платье, без сомнения, выглядит великолепно, но его хозяйка – ещё лучше.