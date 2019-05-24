Дана Борисова отправилась на свидание с незнакомцем
Дана Борисова опубликовала в Instagram новые снимки, показав платье, выбранное ею для свидания с незнакомцем. Телеведущая отметила, что наряд выполнен из дорогой шерстяной ткани - твида, и сослалась на производителя.
В посте к кадрам Дана Борисова написала: в новом платье она чувствует себя настоящей леди, поэтому не сомневается, что понравится потенциальному жениху. Телезвезда в шутку выразила надежду, что незнакомец предложит ей выйти за него замуж, и пообещала «держать Instagram-подписчиков в курсе событий».
В комментариях поклонники Даны Борисовой отметили: платье, без сомнения, выглядит великолепно, но его хозяйка – ещё лучше.
В посте к кадрам Дана Борисова написала: в новом платье она чувствует себя настоящей леди, поэтому не сомневается, что понравится потенциальному жениху. Телезвезда в шутку выразила надежду, что незнакомец предложит ей выйти за него замуж, и пообещала «держать Instagram-подписчиков в курсе событий».
В комментариях поклонники Даны Борисовой отметили: платье, без сомнения, выглядит великолепно, но его хозяйка – ещё лучше.
ШоуБиз
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 10:18