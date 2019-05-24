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Ляйсан Утяшева и Павел Воля записали со своими детьми песню

Ляйсан Утяшева и Павел Воля записали трек с голосами своих детей. Они предлагают своим подписчикам делать зарядку под эту энергичную песню.
Ляйсан Утяшева и Павел Воля записали со своими детьми песню

Ляйсан Утяшева на своей странице в Instagram опубликовала видео, на котором она делает зарядку под авторский трек. Она поделилась в комментариях историей создания песни. Вместе с мужем они тайно от детей записали то, что они напевают себе под нос и аранжировали. Теперь семейные зарядки проходят только под эту музыку.

В видео гимнастка показывает несколько простых упражнений, которые рекомендует к выполнению. В комментарии к публикации она рассказывает на что обратить внимание в процессе зарядки. «А если не получается, просто включайте музло и беситесь», - советует звезда. Также она рекомендует записать такой трек с голосами своих детей каждому родителю.

Подписчики высоко оценили работу: «Круто! Вы с Пашей такие молодцы! Ну и, конечно, детки! Позитивчики! А я теперь хожу и песню Роберта напеваю», «Безумно круто и весело! Очень здорово! Вы такая хорошая семья».



 
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ШоуБиз
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 09:58

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