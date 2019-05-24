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Светлана Тома и Наталья Фатеева называют "секретом молодости" вегетарианство

Светлана Тома, получившая известность после исполнения роли цыганки Рады в картине «Табор уходит в небо», 24 мая отмечает 72-летие. Знаменитость выгладит на 40 лет младше благодаря совету Натальи Фатеевой, пристрастившись под ее влиянием к вегетарианству.
Светлана Тома и Наталья Фатеева называют "секретом молодости" вегетарианство

Актриса унаследовала от родителей невероятное трудолюбие и боевой характер. По отцу звезда – Фомичева, но она, прислушавшись к совету режиссера, взяла более звучную фамилию прабабушки-француженки – Тома (с ударением на второй слог). Уроженку Молдавии с детства приучили к ведению хозяйства – она с ранних лет работала на огороде, вышивала, вязала, консервировала, готовила.

В фильмографии Тома более 50 картин. Всенародную любовь актриса завоевала после выхода на экраны ленты «Табор уходи в небо», где она появилась в роли своенравной и гордой цыганки Рады. В 72 года звезда выглядит намного моложе своего возраста, за что очень благодарна Наталье Фатеевой, приучившей ее к вегетарианству. Знаменитость более 40 лет назад отказалась от мяса. В рационе актрисы преобладают овощи, фрукты, каши.
Светлана Тома и Наталья Фатеева называют "секретом молодости" вегетарианство

Хорошо выглядеть звезде помогает спорт, который она полюбила с детства. Тома занималась легкой атлетикой, играла в баскетбол и волейбол.

Знаменитость до сих пор утро начинает с 15-минутной зарядки, любит плавать, зимой катается на лыжах. Актриса уверена, для здоровья и отличного внешнего вида главное – питание и активный образ жизни, а еще позитивные эмоции. Тома, просыпаясь, становится у зеркала и с улыбкой желает себе и окружающим мира, добра и хорошего дня.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 10:54

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