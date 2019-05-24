АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые узнали больше о жизни неандертальцев посредством компьютерного моделирования
EUR 71.84 USD 64.49
Курс валют на 24.05.2019

Татьяна Ларина обвинила организаторов шоу «Последний герой» в мошенничестве

В интервью Татьяна Ларина рассказала, что организаторы реалити-шоу «Последний герой. Актеры против экстрасенсов» установили на острове специальные устройства, которые лишили магов их силы. Сама белая ведьма покинула проект не дойдя до финала.
Татьяна Ларина обвинила организаторов шоу «Последний герой» в мошенничестве

Татьяна Ларина приняла участие в реалити-шоу «Последний герой. Актеры против экстрасенсов». Ведьма рассказала, что сразу знала, победителем проекта станет один человек из команды соперников. Экстрасенс заявила, что произойдет это из-за того, что организаторы шоу схитрили и установили такие устройства, которые лишали магов их силы. Татьяна Ларина предложила аннулировать результаты проекта «Последний герой».

Татьяна Ларина обвинила организаторов шоу «Последний герой» в мошенничестве

Белая ведьма возмущена тем, что на шоу пригласили магов, а потом их лишили способностей. Поэтому экстрасенс хочет, чтобы денежный приз разделили между всеми участниками проекта. Напомним, недавно были объявлены результаты финала, в котором оказались Анфиса Черных, Илья Глинников, Виктория Комахина и Иван Шабанов.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 09:52

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ляйсан Утяшева и Павел Воля записали со
Татьяна Ларина обвинила организаторов
Наталья Подольская презентовала в
Роза Сябитова назвала Ларису Гузееву
Коммунисты города Владимира требуют
Учёные назвали новую безопасную дозу
В Минздраве серьезно занялись проблемой
Яна Рудковская прослезилась на
В Китае прооперировали девочку с 14
Ирина Шейк удивила подписчиков фото без
Подростки с акне во взрослой жизни чаще
Звезда «Дома-2» Лера Фрост заявила, что
Звезда «Дома-2» Алена Водонаева назвала
В “АвтоВАЗ” объяснили, почему Lada 4x4
Стефания Маликова сходила в театр с
Вика Романец: «Мне не интересно пиарить
Принц Уильям и Кейт Миддлтон дома
Звезда «Дома-2» Таня Мусульбес открыла
Альбина Джанабаева едва не пропустила
Ольга Орлова и Ксения Бородина получили
Антон Гусев намерен судиться с Женей
Смартфон Samsung Galaxy A70S станет
Медики рассказали, как полезен отпуск
Станислав Садальский назвал магазинную
Британские ученые увидели связь между
Ирина Шейк прогулялась с двухлетней
Власти Чили собираются запретить
Анастасия Волочкова в домашнем офисе
Диетологи выяснили, что сыр и мясо
Специалисты сравнили эффективность и
Просмотреть все новости