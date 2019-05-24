Татьяна Ларина обвинила организаторов шоу «Последний герой» в мошенничестве





Татьяна Ларина приняла участие в реалити-шоу «Последний герой. Актеры против экстрасенсов». Ведьма рассказала, что сразу знала, победителем проекта станет один человек из команды соперников. Экстрасенс заявила, что произойдет это из-за того, что организаторы шоу схитрили и установили такие устройства, которые лишали магов их силы. Татьяна Ларина предложила аннулировать результаты проекта «Последний герой».Белая ведьма возмущена тем, что на шоу пригласили магов, а потом их лишили способностей. Поэтому экстрасенс хочет, чтобы денежный приз разделили между всеми участниками проекта. Напомним, недавно были объявлены результаты финала, в котором оказались Анфиса Черных, Илья Глинников, Виктория Комахина и Иван Шабанов.