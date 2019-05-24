Наталья Подольская презентовала в Instagram кавер-версию песни «Агаты Кристи» «Как на войне»

В Instagram-посте Наталья Подольская написала, что в детстве она и её сестра часами слушали «Как на войне», и им не надоедало. С этой песней у артистки также связаны приятные воспоминания, касающиеся её супруга Владимира Преснякова. Знаменитость выразила надежду, что композиция «Агаты Кристи» в её исполнении понравится слушателям, так как она пыталась вложить в неё всю душу.Однако среди Instagram-подписчиков Натальи Подольской нашлись и критики. Они выразили недовольство тем, что артистка перепела чужую песню, и посоветовали ей больше времени уделять именно творчеству, а не «ремейкам».