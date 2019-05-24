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Наталья Подольская презентовала в Instagram кавер-версию песни «Агаты Кристи» «Как на войне»

Певица Наталья Подольская презентовала в своём Instagram-аккаунте кавер-версию известной музкомпозиции рок-коллектива «Агата Кристи» «Как на войне». Поклонники артистки поблагодарили её за то, что она дала «новое дыхание» старой, но замечательной жизненной песне.
Наталья Подольская презентовала в Instagram кавер-версию песни «Агаты Кристи» «Как на войне»

В Instagram-посте Наталья Подольская написала, что в детстве она и её сестра часами слушали «Как на войне», и им не надоедало. С этой песней у артистки также связаны приятные воспоминания, касающиеся её супруга Владимира Преснякова. Знаменитость выразила надежду, что композиция «Агаты Кристи» в её исполнении понравится слушателям, так как она пыталась вложить в неё всю душу.

Однако среди Instagram-подписчиков Натальи Подольской нашлись и критики. Они выразили недовольство тем, что артистка перепела чужую песню, и посоветовали ей больше времени уделять именно творчеству, а не «ремейкам».



 
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ШоуБиз
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 09:45

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