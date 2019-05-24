Роза Сябитова назвала Ларису Гузееву "переживательным" человеком со сложным характером

В интервью корреспондентам "Комсомольской правды" первая сваха страны призналась, что Лариса Гузеева очень близко принимает к сердцу каждую историю, когда они вместе готовятся к программе "Давай поженимся". Коллега часто обращает внимание на это и переживает за подругу, делая ей замечания, что у них идет огромный поток людей и она просто рвет себе сердце. "Я не могу по-другому!" - отвечает ей на это сердобольная Гузеева. Но несмотря на эмоциональную восприимчивость, у актрисы очень сложный характер. По словам Сябитовой, ее коллега может так "припечатать словом", что лучше было бы получить от нее какое-то физическое наказание.Телеведущая отметила, что работая с Ларисой Гузеевой долгие годы, она смело называет ее своим "учителем", у которой она многому научилась, включая интонацию, соответствующие манеры. Сябитова рассказала, что в студию ток-шоу приходят разные участники, зачастую, стесняющиеся перед камерами, а у ее соведущей есть целый набор приемов, позволяющий разговорить любого гостя.По мнению главной свахи России, программа существует уже много лет именно потому, что ведущие все свои эмоции и новости несут сюда, они ссорятся, мирятся, но серьезных конфликтов никогда не возникает. Роза Сябитова назвала Гузееву командным игроком и восхитилась ее щедростью души. Последнее качество всегда впечатляет артистку, ведь ее коллега может легко подарить собственное дорогое украшение кому-нибудь из гостей программы.