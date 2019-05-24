Коммунисты города Владимира требуют переснять финал «Игры престолов»





Члены коммунистической партии настолько возмутились финалу восьмого сезона «Игры престолов», что направили официальное письмо телеканалу и продюсерам сериала с требованием переснять концовку.В тексте письма речь идет о том, что сюжетная линия недостаточно продумана, отсутствуют неожиданные решения, сцены отягощают зрителя. Автор сделал акцент на том, что создатели недостаточно постарались для того, чтобы завершить повествование в лучших традициях сериала. Он также отмечает, что актеры могли бы лучше сыграть в последних сериях. По мнению Андрея Никольского, главы коммунистической партии города Владимира, не в полной мере удалось раскрыть образ некоторых героев.В связи с выявленными многочисленными недоработками авторы письма требуют от создателей сериала извинений и возобновления съемочного процесса для исправления огрехов.