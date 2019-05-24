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Коммунисты города Владимира требуют переснять финал «Игры престолов»

Отделение коммунистической партии из города Владимира направило письмо создателям сериала «Игра престолов». Лидер коммунистов от лица его соратников требует переснять последний сезон.
Коммунисты города Владимира требуют переснять финал «Игры престолов»

Члены коммунистической партии настолько возмутились финалу восьмого сезона «Игры престолов», что направили официальное письмо телеканалу и продюсерам сериала с требованием переснять концовку.

В тексте письма речь идет о том, что сюжетная линия недостаточно продумана, отсутствуют неожиданные решения, сцены отягощают зрителя. Автор сделал акцент на том, что создатели недостаточно постарались для того, чтобы завершить повествование в лучших традициях сериала. Он также отмечает, что актеры могли бы лучше сыграть в последних сериях. По мнению Андрея Никольского, главы коммунистической партии города Владимира, не в полной мере удалось раскрыть образ некоторых героев.

В связи с выявленными многочисленными недоработками авторы письма требуют от создателей сериала извинений и возобновления съемочного процесса для исправления огрехов.



 
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Общество
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 09:27

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