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В Минздраве серьезно занялись проблемой йододефицита в России

В Минздраве предложили решение проблемы йододефицита в государстве, и оно заключается в использовании в производстве хлеба исключительно йодированной соли. Соответствующий закон собираются принять не позднее 2022 года.
В Минздраве серьезно занялись проблемой йододефицита в России

По словам замглавы ведомства Олега Салагая, йодированная соль употребляет в пищу лишь 29 % населения страны, в то время как статистика эндокринологов свидетельствует: йододефицитной считается вся территория РФ. Первым шагом для изменения данной ситуации в лучшую сторону и станут меры, которые обяжут производителей хлебобулочных изделий использовать вместо обычной соли йодированную – она не только более полезна в смысле восполнения в рационе йода, но также делает хлеб вкуснее.

Данный закон будет вводиться в несколько этапов. Он разрабатывается сотрудниками Минздрава и эндокринологами.



 
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Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 09:11

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