В Минздраве серьезно занялись проблемой йододефицита в России





По словам замглавы ведомства Олега Салагая, йодированная соль употребляет в пищу лишь 29 % населения страны, в то время как статистика эндокринологов свидетельствует: йододефицитной считается вся территория РФ. Первым шагом для изменения данной ситуации в лучшую сторону и станут меры, которые обяжут производителей хлебобулочных изделий использовать вместо обычной соли йодированную – она не только более полезна в смысле восполнения в рационе йода, но также делает хлеб вкуснее.Данный закон будет вводиться в несколько этапов. Он разрабатывается сотрудниками Минздрава и эндокринологами.