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В Китае прооперировали девочку с 14 пальцами на руках

В Китае появилась на свет девочка с 14 пальцами на руках. Медики провели операцию и удалили лишнее.
В Китае прооперировали девочку с 14 пальцами на руках

Эта аномалия называется полидактилией. Она не является редкой. Согласно статистическим данным, с такой патологией рождается один ребенок из 700-1000. Эту аномалию развития обычно определяют с помощью УЗИ еще в перинатальный период.

Девочка, родившаяся с 14 пальцами, была прооперирована в трехлетнем возрасте. Обычно такие вмешательства проводят в более раннем возрасте, но семья не имела достаточно средств. На каждой руке около большого пальца были дополнительные два. Врачи исправили дефект: удалили лишнее, вправили кости больших пальцев с помощью специальных металлических спиц. На руках девочки остались шрамы, но семью устроил внешний вид рук. Пока не известно, потребуются ли операции дополнительно.

Известно, что возникновение данной патологии связано с наследственностью. В семье девочки такая аномалия развития наблюдалась пять поколений назад.



 
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Общество
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 08:53

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