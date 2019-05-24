В Китае прооперировали девочку с 14 пальцами на руках





Эта аномалия называется полидактилией. Она не является редкой. Согласно статистическим данным, с такой патологией рождается один ребенок из 700-1000. Эту аномалию развития обычно определяют с помощью УЗИ еще в перинатальный период.Девочка, родившаяся с 14 пальцами, была прооперирована в трехлетнем возрасте. Обычно такие вмешательства проводят в более раннем возрасте, но семья не имела достаточно средств. На каждой руке около большого пальца были дополнительные два. Врачи исправили дефект: удалили лишнее, вправили кости больших пальцев с помощью специальных металлических спиц. На руках девочки остались шрамы, но семью устроил внешний вид рук. Пока не известно, потребуются ли операции дополнительно.Известно, что возникновение данной патологии связано с наследственностью. В семье девочки такая аномалия развития наблюдалась пять поколений назад.