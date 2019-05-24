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Яна Рудковская прослезилась на последнем звонке своих старших сыновей

Яна Рудковская обнародовала в Instagram-аккаунте снимок со своими сыновьями-выпускниками. Продюсер призналась, на последней линейке своих старших наследников она прослезилась от нахлынувших чувств.
Яна Рудковская прослезилась на последнем звонке своих старших сыновей

Андрей и Николай Батурины одновременно окончили школу, поскольку одного из них родители отправили учиться в семилетнем возрасте, а второго – в шестилетнем. «Выросли мальчики», - отметила Рудковская в подписи к фото, где она запечатлена между старшими сыновьями, позирующими с лентами выпускников. Для мероприятия продюсер подобрала элегантный наряд кремово-розового оттенка, состоящий из приталенного пиджака и пышной юбки в пол. Образ дополнили босоножки и сумочка телесного цвета.
Яна Рудковская прослезилась на последнем звонке своих старших сыновей

Знаменитость призналась, на последней линейке своих детей не смогла сдержать слезы и немного «всплакнула». Поклонники удивились, какие взрослые у Рудковской сыновья, пожелали им успешно сдать экзамены и поступить в выбранное ими высшее учебное заведение. Многие фолловеры отметили, что звездную мать можно принять за старшую сестру выпускников, настолько молодо она выглядит.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 09:02

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