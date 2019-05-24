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Учёные назвали новую безопасную дозу алкоголя

Научные сотрудники Вашингтонского университета провели новое исследование и опровергли заявления британских коллег о том, что пять бокалов крепкого белого вина в неделю полезны для здоровья. Американские учёные назвали на самом деле безопасную дозу алкоголя, и она равна нулю.
Учёные назвали новую безопасную дозу алкоголя

Выводы исследователей основываются на анализе данных 400 000 пациентов. Как оказалось, бокал вина каждые два или три дня на 20 % увеличивал у человека вероятность внезапной смерти в среднем возрасте. «Прежде наши коллеги заявляли о том, что 1-2 стандартные порции алкогольного виноградного напитка не особо вредят здоровью, на самом же деле это не так. Мы выяснили, что даже малопьющие люди находятся в зоне риска преждевременной смерти», – отметила соавтор исследования Сара Харц.

На вопрос о том, действительно ли бокал вина укрепляет сердце, специалист ответила утвердительно, однако добавила: и в то же время он провоцирует развитие онкологии, а потому посоветовала искать другие способы для оздоровления главного органа кровеносной системы – например, заниматься спортом и правильно питаться.
Учёные назвали новую безопасную дозу алкоголя

Если всё же назревает вечеринка и отказаться от алкоголя не получится, Сара Харц призвала следовать таким рекомендациям, чтобы свести вред спиртного к минимуму: не сочетать алкоголь с горячей едой или напитками – во избежание травмирования пищевода и увеличения риска развития рака (сюда же относится и курение). Отдавать предпочтение дорогому спиртному, так как зачастую он всё же легче переносится организмом. В качестве закуски не использовать тяжёлую и жирную еду, к которой относятся сливочное масло и ломтики сала (из-за жира будет перегружена поджелудочная железа, что чревато развитием острого панкреатита). Из пищи вместе с алкогольным напитком лучше употреблять морепродукты, салаты или фрукты, а за 30 минут до начала застолья принять 6-7 таблеток активированного угля, который позволит алкоголю быстрее выйти из организма, менее отравляя его своими продуктами распада.



 
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Наука
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 09:15

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