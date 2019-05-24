Учёные назвали новую безопасную дозу алкоголя
Научные сотрудники Вашингтонского университета провели новое исследование и опровергли заявления британских коллег о том, что пять бокалов крепкого белого вина в неделю полезны для здоровья. Американские учёные назвали на самом деле безопасную дозу алкоголя, и она равна нулю.
Выводы исследователей основываются на анализе данных 400 000 пациентов. Как оказалось, бокал вина каждые два или три дня на 20 % увеличивал у человека вероятность внезапной смерти в среднем возрасте. «Прежде наши коллеги заявляли о том, что 1-2 стандартные порции алкогольного виноградного напитка не особо вредят здоровью, на самом же деле это не так. Мы выяснили, что даже малопьющие люди находятся в зоне риска преждевременной смерти», – отметила соавтор исследования Сара Харц.
На вопрос о том, действительно ли бокал вина укрепляет сердце, специалист ответила утвердительно, однако добавила: и в то же время он провоцирует развитие онкологии, а потому посоветовала искать другие способы для оздоровления главного органа кровеносной системы – например, заниматься спортом и правильно питаться.
Если всё же назревает вечеринка и отказаться от алкоголя не получится, Сара Харц призвала следовать таким рекомендациям, чтобы свести вред спиртного к минимуму: не сочетать алкоголь с горячей едой или напитками – во избежание травмирования пищевода и увеличения риска развития рака (сюда же относится и курение). Отдавать предпочтение дорогому спиртному, так как зачастую он всё же легче переносится организмом. В качестве закуски не использовать тяжёлую и жирную еду, к которой относятся сливочное масло и ломтики сала (из-за жира будет перегружена поджелудочная железа, что чревато развитием острого панкреатита). Из пищи вместе с алкогольным напитком лучше употреблять морепродукты, салаты или фрукты, а за 30 минут до начала застолья принять 6-7 таблеток активированного угля, который позволит алкоголю быстрее выйти из организма, менее отравляя его своими продуктами распада.
Выводы исследователей основываются на анализе данных 400 000 пациентов. Как оказалось, бокал вина каждые два или три дня на 20 % увеличивал у человека вероятность внезапной смерти в среднем возрасте. «Прежде наши коллеги заявляли о том, что 1-2 стандартные порции алкогольного виноградного напитка не особо вредят здоровью, на самом же деле это не так. Мы выяснили, что даже малопьющие люди находятся в зоне риска преждевременной смерти», – отметила соавтор исследования Сара Харц.
На вопрос о том, действительно ли бокал вина укрепляет сердце, специалист ответила утвердительно, однако добавила: и в то же время он провоцирует развитие онкологии, а потому посоветовала искать другие способы для оздоровления главного органа кровеносной системы – например, заниматься спортом и правильно питаться.
Если всё же назревает вечеринка и отказаться от алкоголя не получится, Сара Харц призвала следовать таким рекомендациям, чтобы свести вред спиртного к минимуму: не сочетать алкоголь с горячей едой или напитками – во избежание травмирования пищевода и увеличения риска развития рака (сюда же относится и курение). Отдавать предпочтение дорогому спиртному, так как зачастую он всё же легче переносится организмом. В качестве закуски не использовать тяжёлую и жирную еду, к которой относятся сливочное масло и ломтики сала (из-за жира будет перегружена поджелудочная железа, что чревато развитием острого панкреатита). Из пищи вместе с алкогольным напитком лучше употреблять морепродукты, салаты или фрукты, а за 30 минут до начала застолья принять 6-7 таблеток активированного угля, который позволит алкоголю быстрее выйти из организма, менее отравляя его своими продуктами распада.
Наука
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 09:15