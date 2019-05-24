Учёные назвали новую безопасную дозу алкоголя

рекомендациям





Выводы исследователей основываются на анализе данных 400 000 пациентов. Как оказалось, бокал вина каждые два или три дня на 20 % увеличивал у человека вероятность внезапной смерти в среднем возрасте.– отметила соавтор исследования Сара Харц.На вопрос о том, действительно ли бокал вина укрепляет сердце, специалист ответила утвердительно, однако добавила: и в то же время он провоцирует развитие онкологии, а потому посоветовала искать другие способы для оздоровления главного органа кровеносной системы – например, заниматься спортом и правильно питаться.Если всё же назревает вечеринка и отказаться от алкоголя не получится, Сара Харц призвала следовать таким, чтобы свести вред спиртного к минимуму: не сочетать алкоголь с горячей едой или напитками – во избежание травмирования пищевода и увеличения риска развития рака (сюда же относится и курение). Отдавать предпочтение дорогому спиртному, так как зачастую он всё же легче переносится организмом. В качестве закуски не использовать тяжёлую и жирную еду, к которой относятся сливочное масло и ломтики сала (из-за жира будет перегружена поджелудочная железа, что чревато развитием острого панкреатита). Из пищи вместе с алкогольным напитком лучше употреблять морепродукты, салаты или фрукты, а за 30 минут до начала застолья принять 6-7 таблеток активированного угля, который позволит алкоголю быстрее выйти из организма, менее отравляя его своими продуктами распада.