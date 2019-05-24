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Ирина Шейк удивила подписчиков фото без макияжа и фильтров

Ирина Шейк опубликовала фото без макияжа и фильтров. В своем образе модель старается руководствоваться принципом естественности.
Ирина Шейк удивила подписчиков фото без макияжа и фильтров

33-летняя звезда поделилась в своем Instagram новым снимком. На нем она запечатлена без косметики. Кроме того, знаменитость не использовала для редактирования фото фильтров, что дало картинке максимальную естественность.

Известные люди часто не появляются на публике без грима. Но Ирина Шейк наоборот старается меньше использовать косметику. По словам самой модели, она использует секреты красоты, которым в свое время ее научила мама.

Она умывается кубиками льда, что помогает ей убрать круги под глазами и припухлости после сна. Эта практика помогает поддерживать кожу упругой.

В одном из интервью Шейк призналась, что позволяет устраивать себе выходные от диет и не видит смысла изнурять себя постоянным ограничением в еде. По ее мнению, самое важное в поддержании себя в форме – это баланс между правильным питанием и спортом.



 
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Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 08:46

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